В музее-заповеднике «Мелихово» открылась уникальная выставка графики Антона Чехова

03 октября 2025, 18:10

Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

В подмосковном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов, работает необычная и captivating выставка под названием «Рисунки Чехова». Как сообщает Министерство культуры и туризма Московской области, экспозиция вызвала настоящий ажиотаж среди ценителей литературы и искусства: на сегодняшний день ее уже посетили более 13 тысяч человек. Такой интерес публики красноречиво свидетельствует о том, что многогранное дарование Чехова продолжает открываться современному зрителю с новых, подчас неожиданных сторон.