Преподавателей техникума наградили в Павлово-Посадском

03 октября 2025, 10:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павлово-Посадском округе состоялось торжественное награждение педагогов местного техникума и его филиалов. Мероприятие прошло 2 октября во Дворце культуры «Павлово-Покровский», сообщает пресс-служба администрации городского округа.