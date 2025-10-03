Преподавателей техникума наградили в Павлово-Посадском
В Павлово-Посадском округе состоялось торжественное награждение педагогов местного техникума и его филиалов. Мероприятие прошло 2 октября во Дворце культуры «Павлово-Покровский», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В церемонии приняли участие депутат Мособлдумы, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, куратор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Линара Раимовна Самединова и заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Юрьевна Аргунова.
Самединова отметила растущую значимость среднего профессионального образования и вручила почетную грамоту директору техникума Татьяне Дугушкиной от имени спикера областного парламента. Аргунова обратилась к собравшимся студентам с напутственными словами и вручила награды преподавателям.
Торжественная часть завершилась концертом творческих коллективов Дворца культуры.
