Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»

03 октября 2025, 11:05

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Дистанционный этап второго сезона конкурса «Это у нас семейное» подошёл к концу. За выход в полуфинал боролись семейные команды из 89 регионов России и 82 зарубежных стран. Всего участие приняли более 720 тысяч человек – почти 200 тысяч семей, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».





Наибольшую активность проявили Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва, Оренбургская, Свердловская, Московская и Тульская области, Югра, Краснодарский и Нижегородский края. Участникам предлагалось свыше 40 заданий — от спортивных упражнений и кулинарных вечеров до создания семейного музея и изучения культурного кода России.



Популярностью пользовались задания «Культурный кроссворд», «Семейное древо», «Пушкинские чтения», «Красота в объективе». Старшему поколению особенно полюбилось задание «История на память», где дети брали интервью у бабушек и дедушек. Всего семьи загрузили более 55 тысяч фотографий и свыше 147 тысяч минут видео, а в раздел «Достижения» добавили около 48,6 тысячи наград и дипломов.



«Всего конкурсанты прислали нам видео общей длительностью более 147 тысяч минут – это почти 2500 часов, 102 дня или 3,5 месяца семейных радостей, улыбок и счастья. Поэтому мы можем точно сказать, что конкурс дарит участникам много-много времени для того, чтобы побыть вместе!», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.