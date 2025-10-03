В Подмосковье весь октябрь будет проходить фестиваль с «Чеховскими медведями»
В Чехове стартует фестиваль с гандбольным клубом «Чеховские медведи». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Каждую субботу месяца – 4, 11, 18, 25 октября – с полудня до 15 часов гандбольная команда будет заряжать вас энергией в торгово-развлекательном центре «Карнавал». Вас ждут яркие шоу и выступления. Вы сможете увидеть любимых игроков в деле не только на площадке. Приходите всей семьёй и приводите друзей, чтобы окунуться в атмосферу спорта, позитива и незабываемых эмоций», – сказали в министерстве.
Можно будет также получить памятный автограф от звёзд гандбола.
Для гостей подготовили мастер-классы и квесты. Болельщики смогут посостязаться в ловкости, поучаствовать в увлекательных играх. Помимо этого, предусмотрено множество приятных сюрпризов.