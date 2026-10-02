В «Новом Иерусалиме» открылась выставка федоскинской миниатюры

02 октября 2026, 18:44

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Открытие выставки лаковой миниатюрной живописи «Федоскино: где живет душа» состоялось в музее «Новый Иерусалим» в Истре в четверг, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию вошли около 300 экспонатов. Они демонстрируют путь развития федоскинского народного промысла и раскрывают разные грани творчества художников-миниатюристов.





«Федоскинская лаковая миниатюра является важной частью художественного наследия региона. Особенно ценно, что сегодня это искусство представлено во всем его многообразии в музее «Новый Иерусалим» — одном из ведущих культурных центров страны. Открытие выставки — это еще один важный шаг в популяризации народных художественных промыслов, сохранении преемственности поколений и знакомстве широкой аудитории с уникальными традициями Подмосковья», — сказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«Мы на протяжении многих лет открываем этот пласт отечественного искусства для наших посетителей. Совсем недавно завершился наш проект «Лаки. Большая история в лаковой миниатюре», посвященный основным центрам этого искусства, а сегодня мы концентрируемся на Федоскине. И это неслучайно: Федоскино — родина русской лаковой миниатюры, промысел, который открыл дорогу в будущее всем другим центрам», — подчеркнула Антипенко.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«Мы надеемся, что выставка позволит гостям не только оценить художественное мастерство, но и почувствовать эту непрерывность традиции», — добавила гендиректор музея.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО