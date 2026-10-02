В «Новом Иерусалиме» открылась выставка федоскинской миниатюры
Открытие выставки лаковой миниатюрной живописи «Федоскино: где живет душа» состоялось в музее «Новый Иерусалим» в Истре в четверг, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли около 300 экспонатов. Они демонстрируют путь развития федоскинского народного промысла и раскрывают разные грани творчества художников-миниатюристов.
«Федоскинская лаковая миниатюра является важной частью художественного наследия региона. Особенно ценно, что сегодня это искусство представлено во всем его многообразии в музее «Новый Иерусалим» — одном из ведущих культурных центров страны. Открытие выставки — это еще один важный шаг в популяризации народных художественных промыслов, сохранении преемственности поколений и знакомстве широкой аудитории с уникальными традициями Подмосковья», — сказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.
В свою очередь генеральный директор «Нового Иерусалима» Анна Антипенко отметила, что произведения народных художественных промыслов занимают важное место в собрании музея.
«Мы на протяжении многих лет открываем этот пласт отечественного искусства для наших посетителей. Совсем недавно завершился наш проект «Лаки. Большая история в лаковой миниатюре», посвященный основным центрам этого искусства, а сегодня мы концентрируемся на Федоскине. И это неслучайно: Федоскино — родина русской лаковой миниатюры, промысел, который открыл дорогу в будущее всем другим центрам», — подчеркнула Антипенко.
Она отметила, что на выставке впервые представлено наследие Федоскино в таком широком диапазоне.
«Мы надеемся, что выставка позволит гостям не только оценить художественное мастерство, но и почувствовать эту непрерывность традиции», — добавила гендиректор музея.
Партнёрами «Нового Иерусалима» в организации этой выставки стали АО «Федоскино», Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, а также частные коллекционеры и художники.
Выставка состоит из трёх разделов. Первый посвящён истокам промысла: там представлены старинные работы. Второй раздел знакомит зрителей с советским периодом развития лаковой миниатюры. А третий раздел посвящён современности.
Экспозиция будет открыта до 14 марта 2027 года.