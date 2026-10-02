В посёлке Суханово построили пост скорой помощи
Строительство поста скорой помощи на четыре бригады в посёлке Суханово Ленинского округа завершено. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Открытие медучреждения состоится в ближайшее время.
«Площадь здания составляет 596 квадратных метров. Внутри оборудована диспетчерская, кабинеты амбулаторного приёма, кабинет для предрейсовых осмотров, комната отдыха для медиков и водителей, столовая, а также административные и вспомогательные помещения», — говорится в сообщении.Объект возвели по модульной технологии за счёт подмосковного бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
Ранее сообщалось, что в Королёве приступили к ремонту школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.