В Подмосковье собираются восстановить редкую породу коров

02 октября 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Отечественную суксунскую породу крупного рогатого скота хотят восстановить учёные Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Коров суксункой породы традиционно разводят в Пермском крае. Но сейчас генофонд нуждается в восстановлении и сохранении. Чистопородных быков-производителей не осталось, а использование других пород размывает характеристики.



Учёные выяснили, что суксунская порода имеет наибольшее генетическое сходство с утраченной ныне юринской. Биоматериал этой породы, отличавшейся высокой адаптивностью к условиям Поволжья и повышенным содержанием белка и жиров в молоке, хранится в криобанке филиала Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных в Санкт-Петербурге.





«В текущем году подмосковный центр получит коров суксунской породы, которых будут оплодотворять замороженным семенным материалом юринских быков», — говорится в сообщении.