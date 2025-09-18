В Общероссийском профсоюзе образования объяснили задачи Совета по защите учителей
Минпросвещения России создало Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Он будет рассматривать заявления по сложным и спорным ситуациям, поступившие в аналогичные региональные комиссии.
В состав совета вошли представители министерства, Общероссийского профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти и эксперты. О необходимости создания такого совета «Радио 1» рассказала председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова.
«Причиной создания такого органа послужило то, что конфликты, зачастую возникающие в образовательных организациях между участниками образовательных отношений, требуют формирования системного подхода к защите педагогов. Имеются в виду конфликты между учениками и учителями, родителями и преподавателями. Сегодня в законе об образовании есть упоминание института, который может быть сформирован на уровне образовательных организаций. Но порой руководители администраций этих организаций применяют дисциплинарные взыскания к педагогам, не желая выносить конфликт за пределы образовательной организации», – сказала эксперт.Таким образом, образовательные организации лишаются из-за таких ситуаций достойных педагогов. Но никто об этом не знает, отметила Солодилова. Создание нового совета позволит обобщить все поступающие заявления, чтобы принимать решения по разным направлениям.
По наблюдениям собеседницы «Радио 1», некоторые возникающие конфликты угрожают профессиональной репутации учителей. Это очень широкий спектр нарушений норм профессиональной этики.
«Это может быть, например, нецензурная брань в процессе урока, когда учитель делает замечание, а ученик на это не реагирует. Это может быть ситуация, когда обучающиеся получают необъективные на взгляд родителей оценки знаний. Это может быть вынесение дисциплинарных взысканий учителям, которые выставили в соцсетях фото в купальнике или фотографию со своим супругом частного характера», – перечислила Солодилова.По её словам, учителям и общественности важно соблюдать баланс прав и обязанностей. Каждый имеет право на частную жизнь, но, являясь педагогом, нужно придерживаться определённых норм профессиональной этики, пояснила она.
Как отметила Солодилова, Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов – это общественный орган. Поэтому все его решения будут носить рекомендательный характер. Например, он может рекомендовать снять дисциплинарное взыскание. Если этого не происходит, работник имеет возможность обратиться в суд по защите своих прав.