В Общероссийском профсоюзе образования объяснили задачи Совета по защите учителей

18 сентября 2025, 19:06

Фото: Istock / NanoStockk

Минпросвещения России создало Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Он будет рассматривать заявления по сложным и спорным ситуациям, поступившие в аналогичные региональные комиссии.





В состав совета вошли представители министерства, Общероссийского профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти и эксперты. О необходимости создания такого совета «Радио 1» рассказала председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова.

«Причиной создания такого органа послужило то, что конфликты, зачастую возникающие в образовательных организациях между участниками образовательных отношений, требуют формирования системного подхода к защите педагогов. Имеются в виду конфликты между учениками и учителями, родителями и преподавателями. Сегодня в законе об образовании есть упоминание института, который может быть сформирован на уровне образовательных организаций. Но порой руководители администраций этих организаций применяют дисциплинарные взыскания к педагогам, не желая выносить конфликт за пределы образовательной организации», – сказала эксперт.

«Это может быть, например, нецензурная брань в процессе урока, когда учитель делает замечание, а ученик на это не реагирует. Это может быть ситуация, когда обучающиеся получают необъективные на взгляд родителей оценки знаний. Это может быть вынесение дисциплинарных взысканий учителям, которые выставили в соцсетях фото в купальнике или фотографию со своим супругом частного характера», – перечислила Солодилова.