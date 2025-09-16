Школьники из Щёлкова завоевали бронзу на «Президентских состязаниях»

Команда шестиклассников из школы №28 городского округа Щёлково заняла третье место в соревнованиях по шашкам среди юношей на финале Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания», сообщает Министерство образования Московской области.
Как сообщили в региональном Минобразования, в турнире участвовали около 1500 ребят из всех 85 регионов страны. Подмосковные школьники показали высокий уровень подготовки, стратегическое мышление и умение работать в команде.
Соревнования проходят во Всероссийском детском центре «Орлёнок» и продлятся до 28 сентября. Помимо щёлковцев, Подмосковье представляют также команды из мытищинской школы №32 и домодедовского лицея №3.