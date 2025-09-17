В Московской области стартовали резервные дни дополнительного периода ОГЭ
Порядка 2,3 тыс. девятиклассников пройдут государственную итоговую аттестацию в Подмосковье в резервные дни дополнительного периода Основного государственного экзамена. Он стартовал 17 сентября и завершится 23 сентября, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«Эти дни предназначены для учеников, получивших неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам, не явившихся на экзамен или досрочно завершивших его по уважительной причине в основные дни дополнительного периода. В экзамене в резервные дни примут участие 2 287 человек. Для них организовано более 20 пунктов сдачи экзаменов», – пояснили в министерстве.Все пункты оборудованы согласно установленным требованиям. В частности, они оснащены средствами подавления сигналов мобильной связи и системами видеонаблюдения. За ходом экзаменов следят более 50 общественных наблюдателей.
Первый экзамен, по русскому языку, проходит 17 сентября. 18 сентября участники сдадут ГИА-9 по математике, 19 и 22 сентября – по остальным предметам. 23 сентября проведут ОГЭ по всем предметам.
Результаты экзаменов станут известны не позднее 1 октября.