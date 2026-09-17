В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами

17 сентября 2026, 17:52

оригинал Фото: Радио 1

В Общественной палате дали старт работе ситуационного центра по наблюдению за предстоящими выборами, передаёт корреспондент «Радио 1». О старте его работы объявил сопредседатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.





Он отмтил, что система общественного контроля полностью готова к выборам

«Она ставит для себя приоритетом охватить весь избирательный процесс, все избирательные участки. Мы эту работу будем вести. Работа ситуационного центра в стенах ОП является традиционным форматом, но в этом сезоне будет много новых интересных моментов. Утром в понедельник, 21 сентября, мы подведём итоги и поделимся всеми нашими наблюдениями, представим статистику, дадим оценку самым резонансным случаям, под которыми я подразумеваю не только проблемные сигналы, но, безусловно, и информационные атаки, которые мы уже много лет видим в электоральном пространстве. Готовы их отражать», – подчеркнул Песков на открытии центра.

Фото: Радио 1

«В этом году была реализована масштабная система обучения избирательных комиссий. 97% членов избиркомов имеют личные кабинеты. Я очень надеюсь, что эта избирательная кампания позволит нам гордиться тем, что мы сделали. Из года в год мы видим, насколько сильный интерес проявляется к реализации избирательного процесса в России», – сказала член ЦИК России Алёна Булгакова.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

«Мы как общественный штаб Москвы будем делать всё, чтобы избирательные права жителей были соблюдены на 100%, и законодательство выполнялось безукоризненно», – заверил председатель Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве Вадим Ковалёв.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

«Особенность нашей избирательной системы состоит в том, что мы создаём условия для того, чтобы все наши граждане, вне зависимости от того, где и в какой ситуации они находятся, имели возможность проголосовать за максимально широкие возможности обеспечения гарантии нормативного избирательного права. Хочу подчеркнуть, что предстоит серьёзный марафон, интересная работа. И мы приглашаем наших коллег, представителей средств массовой информации, журналистов принять участие в этой работе», – отметил член рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Алексей Шаповалов.