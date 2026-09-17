В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами
В Общественной палате дали старт работе ситуационного центра по наблюдению за предстоящими выборами, передаёт корреспондент «Радио 1». О старте его работы объявил сопредседатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.
Он отмтил, что система общественного контроля полностью готова к выборам
«Она ставит для себя приоритетом охватить весь избирательный процесс, все избирательные участки. Мы эту работу будем вести. Работа ситуационного центра в стенах ОП является традиционным форматом, но в этом сезоне будет много новых интересных моментов. Утром в понедельник, 21 сентября, мы подведём итоги и поделимся всеми нашими наблюдениями, представим статистику, дадим оценку самым резонансным случаям, под которыми я подразумеваю не только проблемные сигналы, но, безусловно, и информационные атаки, которые мы уже много лет видим в электоральном пространстве. Готовы их отражать», – подчеркнул Песков на открытии центра.
Он добавил, что волонтёры ситуационного центра в течение трёх дней голосования будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах.
«В этом году была реализована масштабная система обучения избирательных комиссий. 97% членов избиркомов имеют личные кабинеты. Я очень надеюсь, что эта избирательная кампания позволит нам гордиться тем, что мы сделали. Из года в год мы видим, насколько сильный интерес проявляется к реализации избирательного процесса в России», – сказала член ЦИК России Алёна Булгакова.
В текущем году центр открылся в 15-й раз.
«Мы как общественный штаб Москвы будем делать всё, чтобы избирательные права жителей были соблюдены на 100%, и законодательство выполнялось безукоризненно», – заверил председатель Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве Вадим Ковалёв.
В дни голосования в ситуационном центре будет работать центр видеонаблюдения. Помимо этого, будет вестись наблюдение за дистанционным электронным голосованием. Предварительные итоги общественного наблюдения подведут на итоговой пресс-конференции 21 сентября.
«Особенность нашей избирательной системы состоит в том, что мы создаём условия для того, чтобы все наши граждане, вне зависимости от того, где и в какой ситуации они находятся, имели возможность проголосовать за максимально широкие возможности обеспечения гарантии нормативного избирательного права. Хочу подчеркнуть, что предстоит серьёзный марафон, интересная работа. И мы приглашаем наших коллег, представителей средств массовой информации, журналистов принять участие в этой работе», – отметил член рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Алексей Шаповалов.
В течение всех дней голосования в ситуационном центре будут проходить регулярные брифинги для СМИ. В них примут участие эксперты и лидеры общественного мнения. В онлайн-режиме о происходящем на участках по всей стране расскажут председатели региональных штабов общественного наблюдения и наблюдатели, находящиеся на УИК.
В Единый день голосования с 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва. В них впервые примут участие жители регионов Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки по федеральному избирательному округу включены 10 партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зелёные» и Партия прямой демократии.
Параллельно состоятся выборы в заксобрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов Федерации.