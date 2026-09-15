10 партий будут представлены в бюллетенях на выборах депутатов Госдумы
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдет голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Одновременно в субъектах страны состоятся избирательные кампании разных уровней, в том числе выборы депутатов Московской областной думы.
Парламентарии в Госдуму будут избираться по смешанной системе. Половину парламента — 225 депутатов — избиратели выберут по партийным спискам, еще 225 парламентариев будут избраны в одномандатных округах. В федеральном бюллетене представлены 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии».
Голосование в единый день также охватит региональный уровень. В этот период запланированы выборы глав восьми субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. В Московской области выборы в Мособлдуму также состоятся в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
Избиратели смогут воспользоваться несколькими форматами голосования: прийти на участок, проголосовать на дому или отдать голос дистанционно. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет доступно в 33 регионах. В Москве электронное голосование организуют через региональный портал. Для участия в ДЭГ необходимо было подать заявление через «Госуслуги» до 23:59 14 сентября.
Граждане старше 18 лет смогут проголосовать на избирательном участке, предъявив паспорт. Для тех, кто по уважительной причине не может прийти на участок, предусмотрена возможность голосования на дому.
Избирательные участки также откроются за пределами России. Их планируют организовать более чем в 150 странах, причем общее количество зарубежных участков должно превысить 300.
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