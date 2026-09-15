10 партий будут представлены в бюллетенях на выборах депутатов Госдумы

15 сентября 2026, 15:10

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдет голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Одновременно в субъектах страны состоятся избирательные кампании разных уровней, в том числе выборы депутатов Московской областной думы.