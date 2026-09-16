Проголосовать на выборах в Госдуму и Мособлдуму можно на участке, из дома и дистанционно

16 сентября 2026, 15:59

Голосование на участке и ДЭГ будут доступны на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдет голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. В этот же период в регионах состоятся выборы разных уровней, в том числе депутатов Московской областной думы VIII созыва.