Проголосовать на выборах в Госдуму и Мособлдуму можно на участке, из дома и дистанционно
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдет голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. В этот же период в регионах состоятся выборы разных уровней, в том числе депутатов Московской областной думы VIII созыва.
Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: 225 депутатов изберут по партийным спискам и еще 225 — в одномандатных округах. В федеральном бюллетене представлены 10 политических партий.
В единый день голосования также пройдут выборы глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов. В Московской области голосование за депутатов Мособлдумы также продлится три дня. В бюллетенях будут представлены 8 партий.
Избиратели смогут проголосовать на участке, на дому или дистанционно. ДЭГ будет доступно в 33 регионах, а в Москве электронное голосование пройдет через региональный портал. Для участия в ДЭГ заявление через «Госуслуги» необходимо было подать до 23:59 14 сентября.
Голосовать на участке смогут граждане старше 18 лет при предъявлении паспорта. Для избирателей, которые по уважительной причине не могут прийти на участок, предусмотрено голосование на дому.
Зарубежные избирательные участки планируют открыть более чем в 150 странах, их общее число должно превысить 300.
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