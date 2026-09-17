Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы стартуют 18 сентября
С 18 по 20 сентября 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва, а вместе с ними в регионах пройдут кампании разных уровней, включая выборы депутатов Московской областной думы VIII созыва.
Голосование в Госдуму организовано по смешанной системе: половина из 450 мандатов — 225 — распределяется по партийным спискам, еще столько же разыгрывается в одномандатных округах, а в федеральном бюллетене заявлены 10 политических партий.
В Единый день голосования также пройдут выборы глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов; в Московской области голосование за депутатов Мособлдумы, как и на федеральных выборах, продлится три дня, а в бюллетенях будут представлены 8 партий.
Избиратели смогут отдать голос на участке, на дому или дистанционно: ДЭГ будет доступно в 33 регионах, а в Москве электронное голосование пройдет через региональный портал — для участия в нем заявление через «Госуслуги» необходимо было подать до 23:59 14 сентября.
Проголосовать на участке смогут граждане старше 18 лет при предъявлении паспорта, а для тех, кто по уважительной причине не может прийти лично, предусмотрено голосование на дому.
Зарубежные избирательные участки планируют открыть более чем в 150 странах, а их общее число должно превысить 300.
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