Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы стартуют 18 сентября

17 сентября 2026, 16:22

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С 18 по 20 сентября 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва, а вместе с ними в регионах пройдут кампании разных уровней, включая выборы депутатов Московской областной думы VIII созыва.