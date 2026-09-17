В Одинцове открыли Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье
В Одинцове начал работу Центр общественного наблюдения за ходом голосования. В течение трёх дней там будут отслеживать ход избирательного процесса.
Туда будет поступать информация с участков региона, обрабатываться обращения жителей.
«Сегодня у нас стартовый день, когда мы проверяем готовность всех основных направлений работы Центра общественного наблюдения, нашего штаба к этим важным дням в общественной и политической жизни региона», – сказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.В центре будет сосредоточена работа общественных наблюдателей и мониторинговых грунного наблюдения, но и разбору конкретных ситуаций.пп. Одной из главных задач станет оперативное получение информации о ходе голосования, фиксация нарушений и реагирование на обращения, связанные с реализацией избирательных прав граждан.
В рамках подготовки к голосованию Общественная палата Московской области обучила более 4000 общественных наблюдателей. Как отметил член ОП региона Константин Куракин, особое внимание уделяли не только требованиям законодательства и стандартам обществе
«Мы сосредоточились на коллизиях и случаях, которые имели место в ходе предыдущей избирательной кампании. Разбирали конкретные случаи и происшествия, рассматривали, как на них реагировать. Наши наблюдатели хорошо обучены и готовы реагировать на нестандартные ситуации», – сказал Куракин.По его словам, в общественном наблюдении активно участвуют молодёжные и волонтёрские организации. С ними Общественная палата Московской области заключила соглашения о взаимодействии.
В период подготовки к голосованию общественные контролёры проверяли готовность избирательных участков, в том числе их доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего проверено около 300 участков.
Отдельное направление работы связано с организацией голосования в учреждениях социальной сферы, местах принудительного содержания и пунктах временного размещения. В учреждениях ФСИН Московской области организованы избирательные участки. Голосование также пройдёт в стационарных учреждениях социального обслуживания.
Как сообщил заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель общественного совета ГУ ФСИН Московской области Сергей Леонов, общественные наблюдатели будут присутствовать и в местах, где организовано голосование для содержащихся там граждан.
«Участки, которые проверяли на сегодняшний день, готовы к завтрашнему голосованию. На каждом участке, где пройдёт голосование в местах принудительного содержания, будут находиться наблюдатели от Общественной наблюдательной комиссии. Видеозапись процесса голосования на таких объектах будет вестись с учётом установленного режима доступа и требований законодательства», – пояснил Леонов.
Отдельное внимание в ходе подготовки уделяли безопасности. По словам члена Общественной палаты Московской области, заместителя начальника Мособлпожспаса Сергея Щетинина, представители общественного контроля проверили помещения избирательных участков в некоторых городских округах.
«Все требования пожарной безопасности и другие требования безопасности соблюдены. Соответствующие службы в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности, проведены необходимые инструктажи», – отметил Щетинин.
В дни голосования участники избирательного процесса смогут получить юридическую консультацию. Как сообщил президент Адвокатской палаты Московской области, член Общественной палаты региона Алексей Галоганов, около 7000 адвокатов региона и ассоциация юристов, объединяющая более 3000 специалистов, будут оказывать правовую поддержку.
Впервые в рамках проекта адвокаты будут дежурить в муниципальных образованиях Московской области. За консультацией смогут обращаться избиратели, наблюдатели, волонтёры и члены избирательных комиссий.
«Мы должны принять участие в избирательной кампании и постараемся гарантировать качественную юридическую помощь всем, кто обратится», – сказал Галоганов.На избирательных участках также будут работать волонтёры. Они помогут людям с инвалидностью, пожилым гражданам, участникам спецоперации, родителям с маленькими детьми и другим избирателям.
Жители Московской области также смогут проголосовать дистанционно. По данным участников открытия центра, заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали более 732 000 жителей региона.
В Центре общественного наблюдения будет осуществляться мониторинг динамики ДЭГ. Информация о его ходе будет доступна через специализированную информационную систему.
«Мы сможем осуществлять общественный контроль за темпами дистанционного электронного голосования и ежедневно проводить мониторинг его динамики», – отметил член Общественной палаты Московской области Илья Ермаков.
Центр общественного наблюдения будет работать все дни голосования. В его работе примут участие представители Общественной палаты Московской области, общественных организаций, наблюдатели и эксперты.