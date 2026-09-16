Путин попросил россиян прийти на выборы и принять ответственное решение

16 сентября 2026, 18:22

Путин попросил россиян прийти на выборы и реализовать свое право

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.





Ранее президент называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В своем обращении глава государства попросил россиян обязательно реализовать свое конституционное право и принять обдуманное, ответственное решение.





«Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества», — сказал Путин.