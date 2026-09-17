Энергетики Подмосковья на время выборов переходят на усиленный режим работы

17 сентября 2026, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Энергетические компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» в период проведения выборов — с 18 по 20 сентября — будут работать в усиленном режиме, чтобы гарантировать бесперебойное электроснабжение избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.





В «Мособлэнерго» к оперативной ликвидации последствий аварий готовы 298 бригад, в которые входят 1 160 специалистов. В их распоряжении 339 единиц спецтехники и 41 передвижная электростанция суммарной мощностью 20 МВт. А компания «Россети — Московский регион» подготовила 554 бригады, 562 единицы спецтехники и 634 резервных генераторов общей мощностью 72,4 МВт.





«Энергетики будут контролировать состояние 3 925 избирательных участков Подмосковья», — отмечается в сообщении.