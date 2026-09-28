В округе Ступино благоустроили восемь дворов

28 сентября 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Благоустройство восьми дворовых территорий провели в округе Ступино в текущем году по программе «Чистый регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Программа «Чистый регион» направлена на улучшение качества жизни в Подмосковье. В список работ по благоустройству дворов входит обновление асфальта на проездах и тротуарах, обустройство новых мест для парковки автомобилей, посев газонов, замена лавочек и урн и ряд других мероприятий.

Фото: медиасток.рф



«Дворы в округе Ступино благоустроили по следующим адресам: в городе Ступино на улице Калинина у домов №23 и №25, в посёлке Михеево на Московской улице у домов №11 и №13, в деревне Городище у дома №2 по Молодёжной улице и домов №42, №44, №46, №48 и №50 по Центральной улице, в селе Ситне-Щелканово у дома №4/1 по Первомайской улице и домов № 1а, №3 и №5 по Спортивной улице, в селе Леонтьево у домов № 1, №2, №3, №4, №5, №6 и №8 по Новой улице, в селе Аксиньино у домов № 1, №3, №3а и №5 по Молодёжной улице, в посёлке Жилёво у дома №49 по Центральной улице и в посёлке Михнево у домов №15, №15А и №15Б по Московской улице», — говорится в сообщении.

Фото: медиасток.рф

«Мы стараемся максимально внедрять в рабочие процессы автоматизированные системы и современные технологии. За качеством благоустройства на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитаться, в противном случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет значительно повысить качество всех ремонтных мероприятий», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.