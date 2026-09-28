Ферма в Сергиевом Посаде выкупила в собственность из аренды около 20 га земли
Участок земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 19,85 га выкупило в собственность после долгосрочной аренды крестьянско-фермерское хозяйство Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Хозяйство открыли семь лет назад. Там разводят на мясо крупный рогатый скот.
«Процедура выкупа земли прошла без торгов в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации», — отмечается в сообщении.На ферме выращивают коров абердин-ангусской породы и предлагают телят для дальнейшего воспроизводства, доращивания и разведения. В будущем фермерство планирует взять в аренду ещё участок земли и увеличить поголовье.