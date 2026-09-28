В 11 округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

28 сентября 2026, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Металлические барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали сотрудники Мосавтодора на 13 региональных дорогах в 11 округах Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Тросовые ограждения разделяют автомобильные потоки, барьерные защищают от съезда с дороги, а перильные не дают пассажирам выйти на проезжую часть в неположенном месте, а автомобилистам — заехать на тротуар.





«В городской черте ограждения починили на Московской улице во Фрязине, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на улице М.К. Тихонравова в Королёве, на Донинском шоссе в Раменском, на улице Ленина в Лобне, на Туполевском шоссе в Жуковском и на Московской улице в Можайске», — говорится в сообщении.