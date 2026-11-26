26 ноября 2026, 17:19

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Модернизацию контейнерной площадки завершили в Орехово-Зуеве. Объект расположен на пересечении улиц Свердлова и Островского. Здесь созданы условия для удобного пользования и соблюдения правил раздельного сбора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





На площадке установили ограждение и сделали твёрдое покрытие, которое помогает поддерживать порядок и обеспечивает удобный доступ к контейнерам для жителей и мусоровозов. Оборудование для площадки предоставил региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Ногинского кластера.





«На объекте установили девять ёмкостей разного назначения. Семь серых контейнеров предназначены для смешанных отходов, в том числе органики и предметов гигиены. Для раздельного сбора установлен синий бак. Крупные предметы можно оставить в отдельном бункере», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«В 2024–2025 годах в регионе модернизировали 2 120 площадок. На 2026 год запланировано обновление около тысячи объектов, а в 2027–2028 годах в порядок приведём ещё 2 800», — рассказал глава ведомства Игорь Даниленко.