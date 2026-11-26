В Орехово-Зуевском округе открыли обновлённую площадку для сбора отходов
Модернизацию контейнерной площадки завершили в Орехово-Зуеве. Объект расположен на пересечении улиц Свердлова и Островского. Здесь созданы условия для удобного пользования и соблюдения правил раздельного сбора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
На площадке установили ограждение и сделали твёрдое покрытие, которое помогает поддерживать порядок и обеспечивает удобный доступ к контейнерам для жителей и мусоровозов. Оборудование для площадки предоставил региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Ногинского кластера.
«На объекте установили девять ёмкостей разного назначения. Семь серых контейнеров предназначены для смешанных отходов, в том числе органики и предметов гигиены. Для раздельного сбора установлен синий бак. Крупные предметы можно оставить в отдельном бункере», — говорится в сообщении.Вывоз содержимого с обновлённой площадки уже включён в график Ногинского регионального оператора. Это позволит обслуживать площадку регулярно: жителям не придётся самостоятельно обращаться с заявками на вывоз. При этом важно пользоваться контейнерами по назначению и не оставлять мусор рядом с ёмкостями: от этого зависит чистота территории и доступ спецтехники.
Работы выполнили в рамках областной программы модернизации контейнерных площадок, которую инициировало министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Обновление таких объектов ведётся поэтапно.
«В 2024–2025 годах в регионе модернизировали 2 120 площадок. На 2026 год запланировано обновление около тысячи объектов, а в 2027–2028 годах в порядок приведём ещё 2 800», — рассказал глава ведомства Игорь Даниленко.В программе уделяют внимание и материалам. По словам министра, в текущем году около 500 площадок построят с использованием вторичного сырья. Такие решения помогают повторно применять материалы, а сами конструкции получаются практичными и долговечными.
Новая площадка — часть повседневной инфраструктуры округа. Удобное покрытие, ограждение и контейнеры для разных видов отходов помогают содержать место сбора в порядке и делают сортировку доступнее.