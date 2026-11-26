В Солнечногорске очистили от снега более 580 км автодорог
Расчистку улиц и дворов от снега продолжают в округе Солнечногорск. По состоянию на 13:00 из 946 километров автодорог муниципалитета в порядок привели 580 километров. Завершить цикл уборки планируют до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации в четверг, 26 ноября.
Мощные снегопады принёс в столичный регион балканский циклон Wilka. За три дня в Подмосковье выпало 70% месячной нормы осадков.
«Наши службы делают всё возможное, чтобы оперативно устранить последствия непогоды и обеспечить безопасность движения», — сказал первый замглавы округа Виталий Тушинов.Уборка проводится поэтапно. В пять утра к обязанностям приступают дорожные рабочие, выводится тяжёлая техника: комбинированные дорожные машины и трактора. В шесть утра коммунальщики выходят на уборку общественных и дворовых территорий. В первую очередь расчищают дороги, тротуары и внутридворовые проезды, потом подходы к социально значимым объектам: школам, детсадам и поликлиникам, а затем — парки, детские площадки и дворы.