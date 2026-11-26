26 ноября 2026, 16:09

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Расчистку улиц и дворов от снега продолжают в округе Солнечногорск. По состоянию на 13:00 из 946 километров автодорог муниципалитета в порядок привели 580 километров. Завершить цикл уборки планируют до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации в четверг, 26 ноября.





Мощные снегопады принёс в столичный регион балканский циклон Wilka. За три дня в Подмосковье выпало 70% месячной нормы осадков.





«Наши службы делают всё возможное, чтобы оперативно устранить последствия непогоды и обеспечить безопасность движения», — сказал первый замглавы округа Виталий Тушинов.