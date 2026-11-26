26 ноября 2026, 15:52

оригинал Фото: istockphoto.com/marchmeena29

30 российских регионов достигли показателя нацпроекта «Инфраструктура для жизни» 2030 года по обеспеченности населения жильём. В число лучших вошла и Московская область. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба федерального правительства.





Одной из задач, которые должны решить регионы в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», является достижение к 2030 году показателя в 33 квадратных метра на человека.





«Мы шаг за шагом идём к решению этой задачи, несмотря на все сложности. По итогам года выйдем на показатель обеспеченности 30,5 кв. м на человека. При этом есть регионы, которые перевыполняют планы. Так, на сегодня показателя 2030 года по обеспеченности жильём достигли 30 регионов. Это те субъекты, которые ведут системную работу, и губернаторы которых уделяют этому вопросу личное внимание», — сказал Хуснуллин.