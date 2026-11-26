26 ноября 2026, 16:29

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Модернизация мест сбора твёрдых коммунальных отходов продолжается в Московской области. В 2027 году в рамках шестого этапа программы планируют привести в порядок 850 контейнерных площадок. Работы должны сделать их удобнее для жителей и мусоровывозящей техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





На 650 объектах предусмотрено комплексное обновление. Ещё примерно на 200 площадках обустроят твёрдое асфальтовое покрытие. Оно поможет обеспечить подъезд специализированных машин и удобный подход к контейнерам.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Программа рассчитана на несколько лет.





«2024–2025 годах в регионе модернизировали 2 120 площадок. На 2026 год запланировано обновление примерно тысячи объектов, а в 2027–2028 годах — ещё 2 800. Очередность работ формируют в рамках поэтапного развития инфраструктуры сбора отходов», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.