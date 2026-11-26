В Подмосковье в 2027 году модернизируют 850 контейнерных площадок
Модернизация мест сбора твёрдых коммунальных отходов продолжается в Московской области. В 2027 году в рамках шестого этапа программы планируют привести в порядок 850 контейнерных площадок. Работы должны сделать их удобнее для жителей и мусоровывозящей техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
На 650 объектах предусмотрено комплексное обновление. Ещё примерно на 200 площадках обустроят твёрдое асфальтовое покрытие. Оно поможет обеспечить подъезд специализированных машин и удобный подход к контейнерам.
Программа рассчитана на несколько лет.
«2024–2025 годах в регионе модернизировали 2 120 площадок. На 2026 год запланировано обновление примерно тысячи объектов, а в 2027–2028 годах — ещё 2 800. Очередность работ формируют в рамках поэтапного развития инфраструктуры сбора отходов», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.Отдельное внимание уделяется материалам, которые используют при строительстве площадок. По словам министра, около 500 объектов, созданных в 2026 году, построили с применением вторичного сырья. Такие конструкции отличаются практичностью и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Использование переработанных материалов также становится одним из направлений развития программы.
Важная часть модернизации — установка дополнительных контейнеров. В 2026 году, после анализа потребностей территорий, в Подмосковье разместили около 15 тысяч новых ёмкостей. Больше всего баков появилось в округах Химки, Пушкинский и Раменский. При определении мест учитывают, где образуется больше отходов и имеющихся контейнеров недостаточно.
Сейчас областное ведомство совместно с муниципалитетами и региональными операторами оценивает, сколько дополнительной тары потребуется в следующем году. Новые баки планируют устанавливать на площадках с повышенным объёмом накопления мусора. Такой подход позволит направлять ёмкости туда, где они нужнее всего, а модернизацию увязать с реальной нагрузкой на каждую точку сбора.