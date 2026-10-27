В Павлово-Посадском округе провели капремонт котельной по госпрограмме
Специалисты подрядной организации завершили работы по капремонту в котельной Павлово‑Посадского городского округа, входящей в состав объектов Мособлводоканала. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На объекте отремонтировали два водонагревательных котла. Работы проводили в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
«Всего в этом году в Подмосковье будет проведено 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капремонту на ключевых объектах и сетях. Работы ведутся без прекращения подачи услуг жителям. Один из эффектов на уже реализованных объектах – снижение или полное отсутствие жалоб на качество воды и запах», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Как пояснили в ведомстве, водонагревательные котлы – ключевое оборудование котельных. Они отвечают за нагрев воды для систем отопления и горячего водоснабжения.
Главная задача котлов – передавать тепло от сжигаемого топлива воде, которая затем поступает в теплосети. При этом вода остаётся в жидком состоянии. Её нагревают до нужной температуры, обычно от 70° до 150°C, но не доводят до кипения. Это достигается за счёт поддержания достаточного давления в системе. Специалисты выполнили демонтаж оборудования и трубопроводов котельной; монтаж котлов и горелок; монтаж и подключение газопроводов, запорно‑регулирующей арматуры; прокладку кабельных трасс для автоматизации тепломеханического оборудования; монтаж системы автоматизации тепломеханического оборудования.
Кроме того, заменено газоиспользующее оборудование с установкой автоматики безопасности при розжиге котла. Это позволило минимизировать влияние человеческого фактора на процесс розжига. Также заменены экранные и конвективные части котла, включая газогорелочные и дутьевые устройства.
По данным министерства, все эти меры позволят продлить срок службы оборудования и снизить риск аварийности на объекте.