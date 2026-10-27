В Павлово-Посадском округе провели капремонт котельной по госпрограмме

27 октября 2026, 18:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Специалисты подрядной организации завершили работы по капремонту в котельной Павлово‑Посадского городского округа, входящей в состав объектов Мособлводоканала. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





На объекте отремонтировали два водонагревательных котла. Работы проводили в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО



«Всего в этом году в Подмосковье будет проведено 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капремонту на ключевых объектах и сетях. Работы ведутся без прекращения подачи услуг жителям. Один из эффектов на уже реализованных объектах – снижение или полное отсутствие жалоб на качество воды и запах», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО