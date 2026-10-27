Игорь Брынцалов посетил пункт отбора военных-контрактников в Балашихе
Пункт отбора бойцов на военную службу по контракту, открытый в Балашихе три года назад, посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В делегацию вошли также глава округа Балашиха Сергей Лукичёв и Герой России Сергей Лысюк.
«За время работы пункта в него обратились уже 70 тысяч человек, оказано 28 тысяч консультаций. Мы видим, что всё здесь удобно организовано: и медицинское обследование, и подготовка, и оформление всех необходимых документов. И за короткое время пребывания парни получают все основные навыки», — сказал Брынцалов.Высокие гости осмотрели классы по начальной военной подготовке и тактической медицине, а также учебно-тренировочный центр. Они убедились в качественной материальной базе центра и высокой квалификации инструкторов.