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Игорь Брынцалов посетил пункт отбора военных-контрактников в Балашихе

оригинал Игорь Брынцалов (в центре). Фото: пресс-служба Мособлдумы

Пункт отбора бойцов на военную службу по контракту, открытый в Балашихе три года назад, посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.



В делегацию вошли также глава округа Балашиха Сергей Лукичёв и Герой России Сергей Лысюк.

«За время работы пункта в него обратились уже 70 тысяч человек, оказано 28 тысяч консультаций. Мы видим, что всё здесь удобно организовано: и медицинское обследование, и подготовка, и оформление всех необходимых документов. И за короткое время пребывания парни получают все основные навыки», — сказал Брынцалов.
Высокие гости осмотрели классы по начальной военной подготовке и тактической медицине, а также учебно-тренировочный центр. Они убедились в качественной материальной базе центра и высокой квалификации инструкторов.
Лев Каштанов

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