В Подмосковье 24 и 25 октября пройдут акции по раздельному сбору отходов
Жители и гости Московской области смогут сдать вторсырьё на экологических акциях, которые состоятся 24 и 25 октября в нескольких муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Площадки организуют волонтёры экологических объединений вместе с партнёрами. Собранные материалы отправят на переработку, где им дадут вторую жизнь. На местах будут дежурить добровольцы. Они расскажут, какие виды вторичных ресурсов принимают на конкретной площадке, помогут сориентироваться и подскажут, как правильно разделить принесённые отходы. Перечень принимаемых материалов может различаться, поэтому стоит уточнить его у организаторов.
Как отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, в Подмосковье растёт число жителей, которым интересны экологические инициативы и участие в них.
«Важной задачей остаётся просвещение: необходимо рассказывать о бережном отношении к окружающей среде и детям, и взрослым. Акции по сбору вторсырья позволяют не только передать материалы на переработку, но и узнать больше о сортировке отходов», — подчеркнул Даниленко.
Где пройдут акции 24 октября
• Королёв: с 11:00 до 13:00, улица Калинина, дом №6В.
• Одинцовский округ: с 12:00 до 13:30 — Дубки, улица Дениса Давыдова, дом №1; с 14:00 до 15:00 — посёлок Старый городок, улица Школьная, дом №25; с 15:00 до 16:00 — посёлок Часцы, дом №11.
• Подольск: с 11:00 до 12:00, Екатерининский сквер.
Адреса на 25 октября
• Долгопрудный: с 12:00 до 13:30, Московское шоссе, дом 25, корпус 4 / Институтский переулок, дом №1.
• Королёв: с 12:00 до 14:00, улица Строителей, дом №15А. • Одинцовский округ: с 10:00 до 12:00 — посёлок Лесной Городок, улица Лесная, дом №10; с 14:00 до 15:30 — Немчиновка, Советский проспект, дом №4.
• Химки: с 12:00 до 13:00, улица Германа Титова, дом №14, корпус 1.
Перед посещением можно заранее связаться с организаторами и проверить, какие именно виды сырья будут принимать. Волонтёры на площадках помогут разобраться с сортировкой и ответят на вопросы. Акции открыты для всех, кто хочет внести вклад в ответственное обращение с отходами.