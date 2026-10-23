В Подмосковье 24 и 25 октября пройдут акции по раздельному сбору отходов

23 октября 2026, 11:34

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жители и гости Московской области смогут сдать вторсырьё на экологических акциях, которые состоятся 24 и 25 октября в нескольких муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Площадки организуют волонтёры экологических объединений вместе с партнёрами. Собранные материалы отправят на переработку, где им дадут вторую жизнь. На местах будут дежурить добровольцы. Они расскажут, какие виды вторичных ресурсов принимают на конкретной площадке, помогут сориентироваться и подскажут, как правильно разделить принесённые отходы. Перечень принимаемых материалов может различаться, поэтому стоит уточнить его у организаторов.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Как отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, в Подмосковье растёт число жителей, которым интересны экологические инициативы и участие в них.





«Важной задачей остаётся просвещение: необходимо рассказывать о бережном отношении к окружающей среде и детям, и взрослым. Акции по сбору вторсырья позволяют не только передать материалы на переработку, но и узнать больше о сортировке отходов», — подчеркнул Даниленко.