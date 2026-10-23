Неонатальный скрининг в этом году прошли более 46,7 тыс. подмосковных младенцев
Свыше 46 700 новорождённых, появившихся на свет в Московской области в текущем году, прошли расширенный неонатальный скрининг. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В рамках скрининга младенца проверяют на наличие 38 генетических заболеваний, в числе которых спинальная мышечная атрофия (СМА), врождённый гипотиреоз, нарушения обмена жирных кислот и другие патологии.
«Из более чем 46,7 тыс. новорождённых заболевания обнаружили у 90. Все дети находятся под диспансерным наблюдением», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья максим Забелин.Неонатальный скрининг проводят в первые дни жизни младенца. Для этого берётся образец крови из пятки. При выявлении отклонений с родителями связывается медик и объясняет дальнейший порядок действий.