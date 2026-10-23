В Московской области с начала года закупили более 260 автобусов

23 октября 2026, 10:34

оригинал Фото: медиасток.рф

261 автобус закупили для системы общественного транспорта Московской области в текущем году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Маршрутную сеть Подмосковья обслуживают около 7 700 автобусов. Новые машины приходят на смену устаревшим и усиливают особенно востребованные направления.





«Всего с начала года в регионе закупили 261 автобус. Это 166 машин большого класса, 39 среднего и 56 малого. Для того, чтобы поездки становились комфортнее и безопаснее, мы планомерно обновляем подвижной состав», — сказал Брынцалов.