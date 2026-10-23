Капремонта детского сада при лицее №23 в Белоозёрском завершат в 2027 году

23 октября 2026, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение лицея №23, расположенное на улице 60 лет Октября в городе Белоозёрскй округа Воскресенск, капитально ремонтируют. Завершить работы должны в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас в здании общей площадью свыше 2 600 квадратных метров, построенном 48 лет назад, демонтируют внутренние конструкции.





«В детском саду обновят фасад, кровлю и входную группу, заменят водопровод, канализацию, отопление и электропроводку, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, проведут отделку помещений и модернизируют пищеблок, а прилегающую территорию благоустроят», — говорится в сообщении.