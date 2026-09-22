В Подмосковье благоустроили 86% дворов от общего плана

22 сентября 2026, 21:07

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На территории Московской области завершили работы по благоустройству 366 дворов. Всего в этом году проведут ремонт по 425 адресам, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Сегодня выполнено 86% от общего плана. Ещё 60 дворов находятся в активной стадии ремонта, в 10 работы пока не начались.



Полностью выполнили программу благоустройства такие муниципалитеты, как Бронницы, Власиха, Воскресенск, Восход, Жуковский, Зарайск, Звёздный городок, Кашира, Клин, Красногорск, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, Лыткарино, Можайский, Молодёжный, Мытищи, Наро-Фоминский, Павлово-Посадский, Пушкинский, Раменский, Рузский, Серебряные Пруды, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Чехов, Шатура и Щёлково.



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Как рассказали в министерстве, благоустройство проходило в рамках программы «Чистый регион». Её задача – комплексно обновить общественные пространства, повысить уровень комфорта и качество жизни жителей Подмосковья.



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Самое большое количество дворов в этом году отремонтируют в Люберцах (35 адресов), Подольске (24) и Раменском (15). В ходе работ специалисты обновляют асфальтовое покрытие на проездах и тротуарах; озеленяют территории; обустраивают парковочные карманы; устанавливают скамейки и урны.

«В Подмосковье стараются максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ следит система контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры. В программе установлены сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. Каждый выполненный этап подтверждает фотофиксация по каждому технологическому слою – песок, щебень, дорнит. Такой подход позволяет вовремя исправить недочёты», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.