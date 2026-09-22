Подмосковные ветеринары помогли вывести редчайшего попугая – какаду-инку

22 сентября 2026, 18:34

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Долгопрудном благодаря работе ветеринаров на свет появился птенец попугая редкой породы – какаду-инка. Об этом рассказали в пресс-службе Госветслужбы Московской области.





Cacatua leadbeateri – один из самых красивых и малочисленных видов какаду в мире. Сотрудники Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебницы вместе с местным заводчиком экзотических птиц провели искусственное выведение. Для этого использовали профессиональный инкубатор. Весь процесс от закладки яйца до появления птенца полностью контролировался.



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Искусственная инкубация яиц редких попугаев требует постоянного мониторинга температурного режима и влажности. Даже небольшое отклонение может привести к гибели эмбриона.

«На всех этапах ветеринары следили за соблюдением санитарных норм, что позволило сохранить здоровье птенца и исключить риск инфекций. Отдельное внимание уделили юридической стороне вопроса. Факт рождения птицы был подтверждён официально, что необходимо для оформления документов», – отметили в ведомстве.