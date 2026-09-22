Подмосковные ветеринары помогли вывести редчайшего попугая – какаду-инку
В Долгопрудном благодаря работе ветеринаров на свет появился птенец попугая редкой породы – какаду-инка. Об этом рассказали в пресс-службе Госветслужбы Московской области.
Cacatua leadbeateri – один из самых красивых и малочисленных видов какаду в мире. Сотрудники Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебницы вместе с местным заводчиком экзотических птиц провели искусственное выведение. Для этого использовали профессиональный инкубатор. Весь процесс от закладки яйца до появления птенца полностью контролировался.
Искусственная инкубация яиц редких попугаев требует постоянного мониторинга температурного режима и влажности. Даже небольшое отклонение может привести к гибели эмбриона.
«На всех этапах ветеринары следили за соблюдением санитарных норм, что позволило сохранить здоровье птенца и исключить риск инфекций. Отдельное внимание уделили юридической стороне вопроса. Факт рождения птицы был подтверждён официально, что необходимо для оформления документов», – отметили в ведомстве.Какаду-инка обитает в Австралии. Его отличает высокий, подвижный хохолок красного, розового и жёлтого цветов. Вид занесён в Международную Красную книгу, а продажа строго регулируется международным соглашением. Каждое успешное разведение в неволе имеет особую ценность для сохранения популяции вида.