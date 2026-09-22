В Королёве задержали 20-летнего москвича за продажу банковской карты за 60 тысяч
В подмосковном Королёве сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего жителя Москвы. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области, молодого человека подозревают в неправомерном обороте средств платежей.
По сведениям ведомства, оперативники нашли в закрытом чате объявление о продаже банковской карты и доступа к программе дистанционного обслуживания за 60 тысяч рублей.
Полицейские выступили в роли покупателя и договорились о встрече возле одного из торговых центров. Сотрудники задержали злоумышленника сразу после того, как он получил деньги за платёжное средство.
На допросе молодой человек признался, что пошёл на преступление из-за финансовых трудностей. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье 187 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.
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