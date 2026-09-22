В Королёве задержали 20-летнего москвича за продажу банковской карты за 60 тысяч

22 сентября 2026, 18:29

Фото: Istock/Dzurag

В подмосковном Королёве сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего жителя Москвы. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области, молодого человека подозревают в неправомерном обороте средств платежей.