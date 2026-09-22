Явка избирателей на выборах в Пушкинском превысила 47%
Явка избирателей на выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы в городском округе Пушкинский составила более 47%. Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципалитета.
20 сентября завершился трёхдневный период голосования на выборах.
«Явка составила свыше 47 %. Слаженная работа сотрудников избирательных участков позволила провести голосование без сбоев. А присутствие сотрудников правопорядка гарантировало спокойную обстановку и условия для свободного волеизъявления жителей», – сказал глава городского округа Максим Красноцветов.Он поблагодарил участников выборного процесса.
По итогам голосования в местный Совет вошли 30 депутатов: 24 – от «Единой России», по два – от «Новых людей» и ЛДПР, один – от «Зелёных» и ещё один самовыдвиженец.