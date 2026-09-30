В Подмосковье благоустроили около 380 дворов
379 дворов благоустроили в Московской области в текущем году по программе «Чистый регион». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В список работ по благоустройству входит озеленение территории, обновления асфальта на проездах и тротуарах, обустройство мест для парковки автотранспорта, установка новых скамеек и урн.
«Всего в годовой план по программе «Чистый регион» входят 425 дворов. Благоустройство провели уже на 379 локациях. Сейчас ремонт продолжается еще на 38 дворах», — говорится в сообщении.
Весь объём запланированных работ выполнили в 32 округах Подмосковья: Щёлкове, Шатуре, Чехове, Черноголовке, Фрязине, Ступине, Серебряных Прудах, Рузском, Раменском, Пушкинском, Павлово-Посадском, Наро-Фоминском, Мытищах, Молодёжном, Можайском, Лыткарине, Луховицах, Лотошине, Лосино-Петровском, Лобне, Красногорске, Королёве, Клину, Кашире, Звёздном городке, Зарайске, Жуковском, Долгопрудном, Восходе, Воскресенске, Власихе и Бронницах.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что контролировать качество и темпы работ помогают различные современные технологии и автоматизированные системы.
«За ходом всех этапов благоустройства мы следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. Если он сорвёт сроки, работы не примут. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий», — пояснил Даниленко.
Подмосковная программа «Чистый регион» принята на 2026-2030 годы. Она направлена на комплексное улучшение среды проживания в регионе. В программу, помимо благоустройства дворов, входит развитие системы обращения с отходами, включающее расширение сети контейнерных площадок с подъездными путями, внедрение раздельного сбора мусора, для чего устанавливаются баки для вторсырья, и модернизация комплексов по переработке отходов.
Программа включает ликвидацию несанкционированных свалок и рекультивацию старых полигонов ТКО, а также экологическое просвещение: жителям рассказывают, как правильно сортировать мусор и почему важно это делать.