В Подмосковье благоустроили около 380 дворов

30 сентября 2026, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

379 дворов благоустроили в Московской области в текущем году по программе «Чистый регион». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В список работ по благоустройству входит озеленение территории, обновления асфальта на проездах и тротуарах, обустройство мест для парковки автотранспорта, установка новых скамеек и урн.





«Всего в годовой план по программе «Чистый регион» входят 425 дворов. Благоустройство провели уже на 379 локациях. Сейчас ремонт продолжается еще на 38 дворах», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«За ходом всех этапов благоустройства мы следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. Если он сорвёт сроки, работы не примут. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий», — пояснил Даниленко.