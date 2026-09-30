Московская область вошла в топ-3 регионов по приросту туристов

30 сентября 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Подмосковье стало одним из регионов-лидеров по росту ключевых показателей в туристической сфере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультутризма.





Рейтинг составили на основе данных Росстата. Их представил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм».





«В частности, число туристов в Московской области с января по август выросло на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обеспечило региону место в тройке лидеров наряду с Адыгеей и Амурской областью», — говорится в сообщении.