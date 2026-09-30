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Московская область вошла в топ-3 регионов по приросту туристов

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Подмосковье стало одним из регионов-лидеров по росту ключевых показателей в туристической сфере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультутризма.



Рейтинг составили на основе данных Росстата. Их представил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм».

«В частности, число туристов в Московской области с января по август выросло на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обеспечило региону место в тройке лидеров наряду с Адыгеей и Амурской областью», — говорится в сообщении.
Кроме того, Подмосковье стало абсолютным лидером по увеличению числа туристических поездок. За восемь месяцев текущего года их стало на 602,1 тыс. больше, чем за то же время годом ранее.
Лев Каштанов

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