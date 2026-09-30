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Больницам Подмосковья нужно пополнить запасы крови трёх групп

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Пополнить запасы донорской крови первой, второй и четвёртой отрицательных групп необходимо больницам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.

«Донорская кровь нужна пациентам с ожогами и сильными кровопотерями, онкобольным, пациентам с заболеваниями крови и новорожденным с различными патологиями», — сказала и.о. заведующего экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Надежда Лукьянченко.
Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.
Лев Каштанов

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