Больницам Подмосковья нужно пополнить запасы крови трёх групп

30 сентября 2026, 15:28

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Пополнить запасы донорской крови первой, второй и четвёртой отрицательных групп необходимо больницам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь нужна пациентам с ожогами и сильными кровопотерями, онкобольным, пациентам с заболеваниями крови и новорожденным с различными патологиями», — сказала и.о. заведующего экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Надежда Лукьянченко.