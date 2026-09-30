Больницам Подмосковья нужно пополнить запасы крови трёх групп
Пополнить запасы донорской крови первой, второй и четвёртой отрицательных групп необходимо больницам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Донорская кровь нужна пациентам с ожогами и сильными кровопотерями, онкобольным, пациентам с заболеваниями крови и новорожденным с различными патологиями», — сказала и.о. заведующего экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Надежда Лукьянченко.Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.