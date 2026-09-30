Спецназовцы Росгвардии Подмосковья задержали более 2 500 подозреваемых

30 сентября 2026, 15:12

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Свыше двух с половиной тысяч подозреваемых задержали с начала текущего года сотрудники Росгвардии Московской области, входящие в отряды специального назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





30 сентября отмечается День образования сил специального назначения Росгвардии. В Московской области это отряды быстрого реагирования «Гюрза» и «Булат» и мобильные отряды особого назначения «Русич» и «Пересвет».





«Помимо задержания более 2 500 подозреваемых в совершении преступлений, подмосковные спецназовцы с начала года изъяли свыше 50 кг наркотиков, около трёх тысяч боеприпасов и единиц оружия, а также деньги на общую сумму порядка 150 млн рублей», — говорится в сообщении.