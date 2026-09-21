В Мытищах задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионерки больше миллиона

21 сентября 2026, 18:02

оригинал Фото: ГУ МВД РФ по МО

В Мытищах полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые украли у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 82-летней местной жительницы.

«Установлено, что пенсионерке позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и убедили, что её деньги под угрозой. Для их защиты якобы нужно было передать все сбережения доверенному лицу для перевода на «безопасный счет», – отметила Петрова.

«Через некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 51-летнего москвича, исполнявшего в преступной схеме роль курьера», – добавила Петрова.