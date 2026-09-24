В Подмосковье начали оценивать готовность коммунальных служб к зиме

В Подмосковье начали оценивать готовность коммунальных служб к зимеИнспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приступили к комплексным осмотрам муниципальных бюджетных учреждений во всех округах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Основная цель – оценить готовность коммунальных служб к предстоящей зиме. Муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий уже приступили к активной фазе подготовки. Внимание уделяют техническому оснащению и материально-технической базе.
«Начали выезжать в городские округа для оценки ситуации по подготовке к осенне-зимнему периоду. Проводим мониторинг и смотры спецтехники, заключаем дополнительные контракты на аренду необходимого оборудования. Сейчас особое внимание уделяем и объединению муниципальных бюджетных учреждений со смежным функционалом. Это помогает работать более эффективно и менее ресурсозатратно», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
В ходе осмотров специалисты оценивают ключевые показатели готовности. Это исправность коммунально-уборочной техники; наличие договоров на ремонт транспорта; укомплектованность штата сотрудников для работы в зимних условиях; наличие на складах расходных материалов и запчастей; обеспечение уборочным инвентарём.
«От оснащения наших коммунальных служб спецтехникой зависит оперативность и качество ежедневной уборки как в летний, так и в зимний период. Наша ключевая задача на предстоящую зиму – не просто реагировать на непогоду, а опережать её. Поэтому мы ежегодно проводим анализ всего парка с точки зрения его функциональности, надёжности и экономической эффективности», – сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Помимо технической составляющей, в рамках подготовки к зиме все МБУ должны определить места временного складирования снега в муниципалитетах и заключить контракты на его вывоз. По итогам мониторинга будет составлен рейтинг готовности округов. Нарушения нужно будет устранить в кратчайшие сроки, до наступления холодов.