Ногинский производитель упаковки увеличит выпуск продукции почти на треть
В Ногинске полиграфическое предприятие «Принтомир», входящее в ГК «Гофромир», намерено увеличить объём производства на 30% во второй год работы. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Предприятие создано на базе типографии, приобретённой компанией в марте прошлого года. За несколько месяцев площадку перестроили под производство упаковки, в августе зарегистрировали бренд и открыли производство.
За первый год работы «Принтомир» создал 50 новых рабочих мест. На предприятии выпустили порядка четырёх миллионов единиц упаковки, разработали 75 новых конструкций.
Во второй год работы компания планирует увеличить объём производства на 30% за счет роста серийных заказов и более полной загрузки оборудования. Для этого также планируется перейти на круглосуточный режим работы и создать ещё около 40 рабочих мест.
В дальнейшем «Принтомир» планирует расширять клиентскую базу, развивать сотрудничество с действующими заказчиками и наращивать производственные возможности под растущий серийный спрос.
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