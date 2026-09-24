Ногинский производитель упаковки увеличит выпуск продукции почти на треть

24 сентября 2026, 20:19

оригинал Фото: пресс-служба компании «Принтомир»

В Ногинске полиграфическое предприятие «Принтомир», входящее в ГК «Гофромир», намерено увеличить объём производства на 30% во второй год работы. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.