В автобусах Подмосковья по карте «Стрелка» с начала года совершили 39 млн поездок
С начала года пассажиры совершили по карте «Стрелка» более 38,7 млн поездок в автобусах Мострансавто. Это 20% от всех платных поездок без учёта социальных карт, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Там уточнили, что каждый день этой картой оплачивают порядка 150 000 автобусных поездок.
«Стрелкой» можно заплатить за проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. Помимо этого, в автобусах принимают банковские карты и карту «Тройка» с тарифом «Кошелёк». Пассажиры-льготники могут воспользоваться социальными картами.
Как напомнили в ведомстве, Мострансавто является подведомственной организацией МТДИ.
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