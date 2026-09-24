В автобусах Подмосковья по карте «Стрелка» с начала года совершили 39 млн поездок

24 сентября 2026, 20:32

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

С начала года пассажиры совершили по карте «Стрелка» более 38,7 млн поездок в автобусах Мострансавто. Это 20% от всех платных поездок без учёта социальных карт, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.