Подмосковные компании смогут стать участниками выставки «Здравоохранение»
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области объявил о приёме заявок от региональных предприятий на участие в международной выставке медицинской техники, изделий медицинского назначения и расходных материалов «Здравоохранение-2026».
Выставка пройдёт 7-10 декабря в Москве, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Мероприятие проводится с 1974 года. Это одна из крупнейших в России специализированных площадок для представителей медицинской отрасли. Она объединяет производителей и разработчиков медоборудования, представителей науки, здравоохранения и органов власти. «Участие в мероприятии позволит компаниям презентовать продукцию представителям медучреждений, органов власти и закупочных организаций, провести переговоры с потенциальными заказчиками, партнёрами и дистрибьюторами, изучить актуальные тенденции в сфере медицинской техники, диагностики и цифровых решений», – отметили в министерстве.Подробная информация об условиях участия и порядке подачи заявки доступна на сайте.