В Подмосковье назвали победителей конкурса «Мой подъезд»

05 октября 2026, 10:52

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Церемония награждения лауреатов традиционного подмосковного конкурса на лучший отремонтированный подъезд состоялась в Доме правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В конкурсе участвовали объекты, обновлённые по губернаторской программе «Мой подъезд». Согласно её условиям, решение о включении дома в программу принимают сами жильцы. Они также определяют перечень работ и дизайн и участвуют в приёмке ремонта. Оплата предусмотрена по принципу софинансирования: часть средств поступает из бюджетов региона и округа, а часть — от управляющей компании. При этом сами жильцы вносят не более пяти процентов от общей суммы.



Награды победителям вручил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Алексей Семёнов.





«Программа «Мой подъезд» реализуется с 2016 года. Мы видим, как меняется отношение людей к своему дому, и это лучший результат нашей работы. Положительные отклики, которые мы получаем после каждого ремонта, это подтверждают. Когда люди сами выбирают дизайн, рисуют эскизы и следят за качеством ремонта, они начинают беречь это пространство, как свою личную квартиру. Конкурс этого года ещё раз доказал: у нас живут невероятно чуткие и неравнодушные люди», — сказал Семёнов.

Алексей Семёнов (справа). Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области