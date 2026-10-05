В Подмосковье назвали победителей конкурса «Мой подъезд»
Церемония награждения лауреатов традиционного подмосковного конкурса на лучший отремонтированный подъезд состоялась в Доме правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В конкурсе участвовали объекты, обновлённые по губернаторской программе «Мой подъезд». Согласно её условиям, решение о включении дома в программу принимают сами жильцы. Они также определяют перечень работ и дизайн и участвуют в приёмке ремонта. Оплата предусмотрена по принципу софинансирования: часть средств поступает из бюджетов региона и округа, а часть — от управляющей компании. При этом сами жильцы вносят не более пяти процентов от общей суммы.
Награды победителям вручил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Алексей Семёнов.
«Программа «Мой подъезд» реализуется с 2016 года. Мы видим, как меняется отношение людей к своему дому, и это лучший результат нашей работы. Положительные отклики, которые мы получаем после каждого ремонта, это подтверждают. Когда люди сами выбирают дизайн, рисуют эскизы и следят за качеством ремонта, они начинают беречь это пространство, как свою личную квартиру. Конкурс этого года ещё раз доказал: у нас живут невероятно чуткие и неравнодушные люди», — сказал Семёнов.
В номинации «Лучший подъезд» третье место занял подъезд №1 дома №5 по Станционной улице в Мытищах, второе — подъезд №1 в доме №27, корпус 3 по Ашхабадской улице в Реутове, а победу одержал подъезд №2 в доме №12 по Луговой улице в балашихинском микрорайоне Железнодорожный.
В номинации «Лучший тематический подъезд» бронзовую медаль получил подъезд №2 в доме №7 по шоссе Энтузиастов в Ногинске, второе место занял подъезд №1 в доме 56/57 по Ленинской улице в Зарайске, а первое — подъезд №6 в доме №8 по Первомайской улице в Электростали.
Приз зрительских симпатий получили подъезд №5 в доме №16 по улице Боголюбова в Дубне и подъезд №3 а доме №57 по Красноармейской улице в посёлке Нахабино округа Красногорск.
Всего в текущем году по программе «Мой подъезд» в Подмосковье отремонтировали 3 095 подъездов.