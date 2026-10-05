В Мособлдуме рассказали о мерах поддержки учителей в Подмосковье

05 октября 2026, 09:32

оригинал Фото: istockphoto.com/Kuzmichstudio

В Московской области работают около 55 тысяч педагогов. Для них действует комплекс федеральных и региональных мер поддержки. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.





В частности, в Московской области работает программа «Земский учитель». Согласно её условиям, педагог, который устраивается на работу в школу на отдалённой территории, получает единовременную выплату в размере миллиона рублей. По этой программе за шесть лет в сельские школы Подмосковья пришли 159 учителей.



Востребованной мерой поддержки является компенсация аренды жилья в сумме от 20 до 45 тысяч рублей. Такую компенсацию получают 6 300 педагогов.





«Ещё одна востребованная мера поддержки — «Социальная ипотека». По условиям этой программы основное тело жилищного кредита в течение десяти лет выплачивается из бюджета области, а собственник жилья вносит только проценты по кредиту. За десять дет сертификаты на соципотеку получили 794 учителя», — сказал Брынцалов.