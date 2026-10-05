В Тюмени установили созданную в Подмосковье «нефтяную» детскую площадку
Тематическую детскую площадку «Нефтяная платформа», созданную компанией «Лебер» из Мытищ, установили в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Подмосковное предприятие производит детские и спортивные площадки и устанавливает их в разных регионах России и за рубежом, в том числе в Бразилии, ОАЭ и других странах.
«Серию игрового оборудования «Нефтяная площадка» в компании создали в текущем году. Составляющие этой серии — горки, качели и прочие элементы — визуально напоминают оборудование для нефтедобычи», — говорится в сообщении.Тюмень стала первой локацией, где появилась игровая площадка этой серии. Её установили в сквере Нефтяников. Благодаря своей тематике площадка стала не отдельным элементом благоустройства, а частью обшей концепции общественного пространства.