В Тюмени установили созданную в Подмосковье «нефтяную» детскую площадку

05 октября 2026, 10:16

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Тематическую детскую площадку «Нефтяная платформа», созданную компанией «Лебер» из Мытищ, установили в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Подмосковное предприятие производит детские и спортивные площадки и устанавливает их в разных регионах России и за рубежом, в том числе в Бразилии, ОАЭ и других странах.





«Серию игрового оборудования «Нефтяная площадка» в компании создали в текущем году. Составляющие этой серии — горки, качели и прочие элементы — визуально напоминают оборудование для нефтедобычи», — говорится в сообщении.