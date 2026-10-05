Реабилитологи Домодедова поставили на ноги пациента после тяжёлого инсульта

05 октября 2026, 10:30

оригинал Елизавета Гинкина (фото: пресс-служба Минздрава МО)

68-летнему мужчине, потерявшему возможность самостоятельно двигаться после тяжёлого инсульта, помогли вернуться к активной жизни врачи реабилитационного отделения Домодедовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Когда пациент поступил в отделение, он почти не мог пользоваться левой рукой и левой ногой. Врачи разработали для него индивидуальную программу реабилитации, включавшую межполушарные упражнения, вестибулярную и дыхательную гимнастику и занятия на высокотехнологичных тренажерах с биологической обратной связью.





«В первые дни пациент был не в состоянии сделать и шага без посторонней помощи. Но благодаря ежедневным занятиям и упорству самого мужчины спустя две недели он смог впервые за долгое время встать на ноги. Сначала он передвигался по палате с четырехопорной тростью, а потом прошёл свои первые 50 метров по коридору больницы», — рассказала реабилитолог Елизавета Гинкина.