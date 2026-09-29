В Подмосковье назвали топ-5 округов по замене систем газоснабжения
В Московской области продолжается активное обновление систем газоснабжения в многоквартирных домах. Все работы проводятся в рамках программы капитального ремонта, рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Больше всего работ в 2025 году прошло в Красногорске, где капремонт охватил 107 многоквартирных домов. Далее в этом списке идут Раменское (39 МК), Богородский (32 МКД), Солнечногорск (28 МКД) и Электросталь (26 МКД).
Как отметили в ведомстве, замене подлежит как фасадная, так и внутриквартирная части газопровода. В квартирах собственников сотрудники газовой службы устанавливают дополнительные защитные элементы. Это шаровой кран с тремя степенями защиты от случайного открытия или утечки газа; диэлектрическая вставка; гибкий шланг и датчики загазованности.
«Прежде чем начать ремонт, подрядная организация вместе с представителями управляющей организации рассказывают жителям о предстоящих работах и о датах их проведения в жилых помещениях, чтобы жильцы обеспечили доступ к внутриквартирному газопроводу», – отметили в министерстве. Чтобы избежать порчи имущества, его укрывают плёнкой, а место ремонта изолируют для безопасного проведения работ.
Ранее сообщалось, что в многоквартирных домах Подмосковья проводят капремонт газового оборудования. Это критически важное мероприятие, от которого зависит безопасность жильцов. Нормативный срок эксплуатации внутридомового газопровода составляет 30 лет. Замене подлежат все элементы системы – от фасадного газопровода до внутриквартирной разводки. Для качественного и безопасного выполнения работ собственники должны предоставить доступ в жилые помещения.
Газ перекрывают во всём доме одновременно на весь период ремонта. Бригада работает по утверждённому графику, поочерёдно в каждой квартире
С пошаговым алгоритмом ремонта газового оборудования можно ознакомиться на сайте.