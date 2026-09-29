В Подмосковье назвали топ-5 округов по замене систем газоснабжения

29 сентября 2026, 21:33

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области продолжается активное обновление систем газоснабжения в многоквартирных домах. Все работы проводятся в рамках программы капитального ремонта, рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Больше всего работ в 2025 году прошло в Красногорске, где капремонт охватил 107 многоквартирных домов. Далее в этом списке идут Раменское (39 МК), Богородский (32 МКД), Солнечногорск (28 МКД) и Электросталь (26 МКД).



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Как отметили в ведомстве, замене подлежит как фасадная, так и внутриквартирная части газопровода. В квартирах собственников сотрудники газовой службы устанавливают дополнительные защитные элементы. Это шаровой кран с тремя степенями защиты от случайного открытия или утечки газа; диэлектрическая вставка; гибкий шланг и датчики загазованности.

«Прежде чем начать ремонт, подрядная организация вместе с представителями управляющей организации рассказывают жителям о предстоящих работах и о датах их проведения в жилых помещениях, чтобы жильцы обеспечили доступ к внутриквартирному газопроводу», – отметили в министерстве. Чтобы избежать порчи имущества, его укрывают плёнкой, а место ремонта изолируют для безопасного проведения работ.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО