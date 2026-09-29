В Подмосковье завершили испытания на маршрутах нового отечественного мусоровоза

29 сентября 2026, 19:08

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковная компания-возчик твёрдых коммунальных отходов «ЭкоЛайф» завершила испытания отечественного мусоровоза на шасси КАМАЗ поколения К5. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Новая техника пока не выпускается серийно. В течение месяца она работала на ежедневных маршрутах вывоза ТКО в Московской области.



Ключевые характеристики мусоровоза: объём кузова – 18 кубометров; уплотнение отходов до семи раз за счёт системы непрерывного прессования;

приёмный бункер из износостойкой стали; боковая подсветка для работы в тёмное время суток, пневматическое сиденье для комфорта водителя.



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В отличие от стандартных испытаний на полигоне, машина проходила проверку в условиях ежедневной эксплуатации – в плотной городской застройке, при интенсивной нагрузке, в ограниченном пространстве дворов и при многочасовых сменах. Все наблюдения и замечания специалистов передадут производителю для подготовки к серийному выпуску.



Надстройка мусоровоза проведена на заводе «МосКоммаш» в Орехово-Зуевском городском округе.

«Это рабочая, а не выставочная техника, и её выход в серию усилит автопарк. Испытания на ежедневных маршрутах подтвердили, что формат практического тестирования особенно важен для отрасли, а сочетание отечественного шасси и надстройки – приоритет при обновлении спецавтопарка», – добавили в ведомстве.