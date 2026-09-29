В Подмосковье завершили испытания на маршрутах нового отечественного мусоровоза
Подмосковная компания-возчик твёрдых коммунальных отходов «ЭкоЛайф» завершила испытания отечественного мусоровоза на шасси КАМАЗ поколения К5. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Новая техника пока не выпускается серийно. В течение месяца она работала на ежедневных маршрутах вывоза ТКО в Московской области.
Ключевые характеристики мусоровоза: объём кузова – 18 кубометров; уплотнение отходов до семи раз за счёт системы непрерывного прессования;
приёмный бункер из износостойкой стали; боковая подсветка для работы в тёмное время суток, пневматическое сиденье для комфорта водителя.
В отличие от стандартных испытаний на полигоне, машина проходила проверку в условиях ежедневной эксплуатации – в плотной городской застройке, при интенсивной нагрузке, в ограниченном пространстве дворов и при многочасовых сменах. Все наблюдения и замечания специалистов передадут производителю для подготовки к серийному выпуску.
Надстройка мусоровоза проведена на заводе «МосКоммаш» в Орехово-Зуевском городском округе.
«Это рабочая, а не выставочная техника, и её выход в серию усилит автопарк. Испытания на ежедневных маршрутах подтвердили, что формат практического тестирования особенно важен для отрасли, а сочетание отечественного шасси и надстройки – приоритет при обновлении спецавтопарка», – добавили в ведомстве.
В Минчистоты отметили, что автопарк «ЭкоЛайф» насчитывает более 1000 единиц спецтехники. Это мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и машины для мойки контейнерных площадок. Каждый день на маршруты выходит около 600 машин, которые вывозят более 80 000 кубометров отходов.
Ранее сообщалось, что коммунальщики региона провели летом 26 449 работ по комплексной мойке и дезинфекции контейнерных площадок, расположенных во дворах Московской области. Площадки промывают для подержания нормативного санитарного состояния мест накопления отходов.