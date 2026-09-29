Диагностическую работу по математике написали 15 000 подмосковных десятиклассников
Региональную диагностическую работу по математике углублённого уровня написали более 15 000 десятиклассников из 512 школ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
У учащихся проверили уровень освоения программы по математике, которая охватывает пройденные темы от алгебраических выражений и уравнений до геометрии и функций.
«Работа состояла из 10 заданий разного уровня сложности, от базового до высокого. Максимально возможный балл за работу – 12. Для подтверждения базового уровня знаний по предмету достаточно было получить пять баллов. На выполнение заданий отводилось 90 минут. РДР выполнялась в электронном формате», – пояснили в ведомстве.Индивидуальные результаты станут известны участникам после завершения проверки 5 октября. Выявленные по результатам РДР пробелы в знаниях помогут учителям скорректировать работу, помочь ребятам успешно освоить программу по предмету и подготовиться к государственной итоговой аттестации.
Ранее были проведены РДР по математике для 6 и 9 классов школ Подмосковья, включённых в реестр математических классов.